توقيف مروج عملة مزيفة وآخر بجرم قطع أشجار معمرة من قبل مفرزة استقصاء الجنوب

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بترويج عملة مزيّفة في بلدة عين قنيا - حاصبيا من فئة الـ100$ على المحال التجارية.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر المفرزة، تم تحديد مكان تواجده، حيث رصدته إحدى الدوريات وعملت على توقيفه، وضبطت بحوزته مبلغ 500 دولار أميركي مزيّف، وهو المدعو: س. غ. (مواليد ٢٠٠8، لبناني).



وفي سياق متّصل، توافرت معلومات لدى المفرزة حول قيام أحد الأشخاص بقطع أشجار الكينا المعمّرة على مجرى نهر الليطاني في الأملاك العامة لبلدة أرزي، حيث وبنتيجة المتابعة، أوقفته إحدى دوريات مفرزة استقصاء الجنوب بالجرم المشهود أثناء محاولته قطع الأشجار في البلدة المذكورة، ويدعى: و. أ. (مواليد عام 1994، لبناني).



وبتفتيش بؤرة عائدة له في المنطقة ذاتها، تم العثور على كمية من أشجار الكينا مقسّمة إلى أجزاء صغيرة، جرى ضبطها.



وقد أودعا مع المضبوطات القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.