مصطفى جمعة حمودان وأحمد جهاد شمسين خرجا ولم يعودا...

2025-12-17 | 10:33
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة القاصرَين المفقودَين مصطفى جمعة حمودان (مواليد عام 2010، لبناني)، وأحمد جهاد شمسين (مواليد عام 2010، لبناني) اللذين غادرا منزلَي ذويهما الكائنَين في محلة المنكوبين- طرابلس بتاريخ 15-12-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعودا لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوهما أو لديهم أيّة معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

