الجمارك تضبط مصنع أحذية غير مرخّص في محلة جدرا (فيديو)

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه وبعد توافر معلومات دقيقة لديها، نفّذت الجمارك – ضابطة صيدا عملية نوعية أسفرت عن ضبط مصنع أحذية غير مرخّص، في محلة جدرا - الشوف، يقوم بتصنيع أحذية تحمل دلالات وعلامات تجارية تعود لماركات عالمية معروفة، في مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء.



وجرى الكشف على المصنع الذي تبيّن أن صاحبه سوري الجنسية، وتم ضبط الكميات الكبيرة الموجودة في داخله وختمه بالرصاص الجمركي، كما تم اقتياد صاحبه الى مركز الضابطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بإشراف القضاء المختص.



وأوضحت المديرية أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الضابطة الجمركية المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، ومنع التعدي على حقوق العلامات التجارية.