الجيش: توقيف 8 سوريين في منطقة البقاع ومواطن في منطقة القاع – الهرمل
أمن وقضاء
2025-12-18 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: توقيف 8 سوريين في منطقة البقاع ومواطن في منطقة القاع – الهرمل
في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة التهريب، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم مخيمات سوريين، أسفرت عن توقيف 8 منهم لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة القاع – الهرمل المواطن (ه.ف.) لترؤسه شبكة تهريب سيارات مسروقة ومخدرات الى خارج الأراضي اللبنانية، وهو مطلوب بموجب عدد كبير من مذكرات التوقيف.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
سوريين
منطقة
البقاع
ومواطن
منطقة
القاع
الهرمل
التالي
الهيئة الاتهامية في بيروت تُخلي سبيل كريم سلام لقاء كفالة مالية قدرها تسعة مليارات ليرة
انتحل صفة موظّف لدى الأمم المتّحدة ثم احتجز برفقة شريكَيْه زوجَيْن داخل مرحاض منزلهم وسرقوا مجوهرات ومبلغًا ماليًا
السابق
