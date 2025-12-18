الهيئة الاتهامية في بيروت تُخلي سبيل كريم سلام لقاء كفالة مالية قدرها تسعة مليارات ليرة

وافقت الهيئة الاتهامية في بيروت على تخلية سبيل كريم سلام، شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام لقاء كفالة مالية قدرها تسعة مليارات ليرة، في الملف الذي يلاحق فيه مع شقيقه بجرم اختلاس أموال عامة وابتزاز شركات التأمين، بحسب الوطنية للاعلام.