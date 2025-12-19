الأخبار
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل

أمن وقضاء
2025-12-19 | 05:44
مشاهدات عالية
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل
2min
شعبة المعلومات توقف عصابة خطِرة متخصّصة بسرقة نوعٍ محدّدٍ من الدرّاجات الآلية والسلب والنشل

في إطار مكافحة عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة من مختلف المناطق اللّبنانية، من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول عصابة ينشط أفرادها بتنفيذ عمليّات سرقة درّاجات من طراز NMAX من مناطق مختلفة من محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من معرفة هويّاتهم، وهما كلٌّ من: ح. ح. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني) م. ح. (مواليد عام ٢٠٠٥، لبناني) وهما من أصحاب السّوابق الجرميّة في هذا المجال ويوجد بحقّهما مذكّرات توقيف عدّة بجرائم سرقة ومحاولة قتل وتزوير، ويعتبران من الأشخاص الخَطرين، فهما مسلّحان بصورة مستمرّة.

وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

وبتاريخ 28-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما بعمليّة نوعيّة في الضّاحية الجنوبيّة، على متن درّاجة نوع “سويت” مسروقة، تمّ ضبطها، وضبط بندقيّة كلاشنكوف ومسدّس حربي، يُستخدمان أثناء تنفيذ عمليّات السّرقة ليلًا.

وبالتّحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على تنفيذ ما يزيد على مائة عمليّة سرقة درّاجة من مناطق مختلفة في بيروت وجبل لبنان والضّاحية الجنوبيّة، منها: المعمورة، برج البراجنة، المريجة، الكفاءات، أوتوستراد السّيّد هادي، البركات، الرويس، الجاموس، حيّ السّلّم، الحدت، بشامون وخلدة، وبيعها إلى أحد الأشخاص داخل مخيّم برج البراجنة مقابل مبالغ ماليّة تتراوح بين ۲۰۰ و ٤۰۰ دولار أميركي لكل درّاجة مسروقة، وشراء مخدّرات بثمنها.
كما اعترفا بإقدامهما على تنفيذ العديد من عمليّات السّلب والنّشل، بالاشتراك مع أشخاص آخرين، العمل جارٍ لتوقيفهم.

وعمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة الموقوفَين، طالبةً من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما، الحضور إلى شعبة المعلومات - فرع جبل لبنان أو الاتّصال على رقم الهاتف 513732-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المعلومات

عصابة

خطِرة

متخصّصة

بسرقة

محدّدٍ

الدرّاجات

الآلية

والسلب

والنشل

Learn More