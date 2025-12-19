النائب العام الاستئنافي في الشمال يفتح تحقيقًا بشأن فيديو مسيء لشجرة الميلاد

امر النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، بفتح تحقيق بشأن نشر وترويج فيديو لطلاب احدى المدارس يتحدث عن شجرة الميلاد بشكل سلبي، وكشف ملابساته وتحديد هوية من صور هذا الفيديو ونشره.