الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن ضابطة صيدا دهمت مستودعا في منطقة الغازية، وعثرت على نحو 27 طناً من الملوخية اليابسة المنتهية الصلاحية، كان صاحب المستودع يعمد إلى إعادة تعبئتها وتزوير تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، في انتهاك لقانون حماية المستهلك وتهديد مباشر لصحة المواطنين، كاشفة أنه تم ضبط مواد غذائية أجنبية مهرّبة داخل المستودع.



وأفادت بأنه تم توقيف المخالف، وإتلاف الكميات المضبوطة في مكب صيدا بحضور مراقبين من وزارة الاقتصاد، فيما جرى ختم المستودع بالرصاص الجمركي والشمع الأحمر، مشيرة الى أن الضابطة تستكمل الاجراءات القانونية بناءً على إشارة القضاء المختص.



وكشفت المديرية العامة أنه مفرزة الجمارك ضبطت عند معبر العريضة الحدودي، كمية من اللحوم المهربة الى داخل الأراضي اللبنانية بواسطة سيارة تحمل لوحة سورية، فتم توقيف السائق لاجراء المقتضى القانوني.