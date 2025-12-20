الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة

أمن وقضاء
2025-12-20 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة

أعلنت المديرية العامة للجمارك أن ضابطة صيدا دهمت مستودعا في منطقة الغازية، وعثرت على نحو 27 طناً من الملوخية اليابسة المنتهية الصلاحية، كان صاحب المستودع يعمد إلى إعادة تعبئتها وتزوير تواريخ صلاحيتها تمهيدًا لتوزيعها في الأسواق، في انتهاك لقانون حماية المستهلك وتهديد مباشر لصحة المواطنين، كاشفة أنه تم ضبط مواد غذائية أجنبية مهرّبة داخل المستودع.

وأفادت بأنه تم توقيف المخالف، وإتلاف الكميات المضبوطة في مكب صيدا بحضور مراقبين من وزارة الاقتصاد، فيما جرى ختم المستودع بالرصاص الجمركي والشمع الأحمر، مشيرة الى أن الضابطة تستكمل الاجراءات القانونية بناءً على إشارة القضاء المختص.

وكشفت المديرية العامة أنه مفرزة الجمارك ضبطت عند معبر العريضة الحدودي، كمية من اللحوم المهربة الى داخل الأراضي اللبنانية بواسطة سيارة تحمل لوحة سورية، فتم توقيف السائق لاجراء المقتضى القانوني.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجمارك

مواد غذائية

لحوم

الغازية

معبر العريضة

قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-13

الجمارك تضبط متممات غذائية مهرّبة في مستودع في صيدا

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-16

الجمارك: ضبط مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية في البقاع وألبسة مهرّبة في صيدا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

الجمارك تضبط مواد مهربة

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-11

جمارك الشمال تضبط كمية كبيرة من الدخان والمواد الغذائية المهربة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:28

قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
14:40

النائب العام الاستئنافي في الشمال يفتح تحقيقًا بشأن فيديو مسيء لشجرة الميلاد

LBCI
أمن وقضاء
10:22

الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية ويوقف مطلوبين بجرائم متعددة

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-19

السفير كرم أطلع الرئيس عون على نتائج إجتماع الميكانيزم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:52

رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي للـLBCI: من حق الأساتذة عيش حياة كريمة براتب مقبول

LBCI
حال الطقس
01:57

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
منوعات
2025-12-18

ظاهرة طبيعية تثير الذهول: مياه حمراء تغمر سواحل جزيرة هرمز (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-19

الأمن العام يمدّد التسهيلات الإضافية للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر الحدود البرّية حتى 31 الحالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:15

"الزراعة" أطلقت حملة لتحصين الأبقار غير المصابة بالحمى القلاعية في البقاع الغربي وبعلبك الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل

LBCI
أخبار دولية
00:01

الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
16:17

باسيل: السلام الفعلي يقود الى التطبيع مع اسرائيل تحت عنوان حماية حقوق الشعوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:00

وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما

LBCI
حال الطقس
01:57

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
خبر عاجل
10:44

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
أخبار لبنان
01:21

التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:06

سلام: المودعون الّذين تقلّ قيمة ودائعهم عن 100,000 دولار سيحصلون على هذا المبلغ كاملاً وخلال أربع سنوات وهؤلاء يمثّلون 85% من المودعين

LBCI
أخبار دولية
00:01

الولايات المتحدة تنفذ ضربات واسعة النطاق على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
خبر عاجل
10:06

هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More