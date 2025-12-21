تدابير سير في شكا ومن نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا بسبب أعمال صيانة وتخطيط اعتبارًا من 22-12-2025

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقًا لبلاغنا المتعلّق بتنفيذ أعمال صيانة في نفق شكا، تمّ إلغاء منع مرور السير ليلًا. إنما سيتم منع السير على المسلك الغربي المستحدث بعد نفق شكا، وتحويله إلى المسلك الغربي الأساسي المحاذي له باتجاه بيروت، وذلك بغية إزالة بلوكات الباطون الموضوعة في وسط المسلك الشرقي باتجاه الشمال، تمهيدًا لفتح المسلكين الشرقي والغربي أمام السير بشكل طبيعي، اعتبارًا من الساعة 9:00 من تاريخ 22-12-2025 ولحين الانتهاء.



وأشارت في بيان الى أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بتنفيذ أعمال تخطيط وترسيم حدود الأوتوستراد الساحلي – الشرقي الممتد من مفرق نهر إبراهيم حتى مفرق قرطبا.



ولفتت الى أنه هذه الأعمال تبدأ اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ 22-12-2025 ولغاية الساعة 4:00 من تاريخ 23-12-2025.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام.

