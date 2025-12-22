توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليميّ عن قيام طبيب يدعى:

– ر. ك. (مواليد عام 1969، فلسطيني) بمزاولة مهنة الطّب من دون حيازته “ترخيص مزاولة مهنة”، وذلك داخل عيادة في بلدة بر الياس.

فداهمت قوّة من المفرزة العيادة المذكورة، بحضور مندوبين عن مصلحة الصّحة المختصّة، وأوقفت الطبيب أثناء معاينته لبعض المرضى كما ضبطت خاتم خاص باسمه، ودفتر وصفات طبيّة.

واختتمت العيادة بالشّمع الأحمر وسُلّم الموقوف مع المضبوطات الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

وفي الإطار ذاته، وبناءً على معلومات توافرت لدى المفرزة المذكورة عن قيام شخص ببيع أدوية مهرّبة، في محلّة مشاريع القاع، داهمت إحدى دوريّات المفرزة منزل المشتبه به في المحلّة المذكورة، حيث جرى توقيفه، ويُدعى:

أ. م. (مواليد عام 1976، لبنانيّ).

وبتفتيش مكان إقامته، ضُبطت كميّة كبيرة من الأدوية المهرّبة.

وقد جرى تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.