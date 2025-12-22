الريجي: ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدوياً في الجاموس بالضاحية الجنوبية

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة.



وأعلنت في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب نفّذ عملية دهم في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية، أسفرت عن ضبط كميات من المعسل المزور المصنع يدوياً بغية غش المستهلك وتحقيق أرباح كبيرة هذا بالإضافة الى المطبوعات المزورة.



وأفادت بتسطير محضر ضبط بالمخالف ينظر فيها القضاء المختص.