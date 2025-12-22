لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة..تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"يُجمد مفعول بطاقات تسهيل المرور الصادرة عن قيادة الجيش في جميع المحافظات اللبنانية، اعتبارا من تاريخ 22 /12 /2025 وحتى تاريخ 2 /1 /2026، لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة".