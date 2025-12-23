أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

#عاجل 🔸جيش الدفاع يواصل عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان: القضاء على ثلاثة عناصر إرهابية ومن بينهم عنصر إرهابي خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني وعنصر آخر كان يهم بوحدة دفاع جوي في منطقة صيدا



🔸هاجم جيش الدفاع أمس وقضى على ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله… pic.twitter.com/Eke2FsfrmL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 23, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أن الجيش هاجم أمس وقضى على ثلاثة عناصر من حزب الله دفعوا بمخططات ضده وكانوا يهمون بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا بجنوب لبنان.وقال ادرعي عبر موقع "إكس": "من التحقيق الاولي يتبين ان الغارة أسفرت عن القضاء على عنصر في حزب الله كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني. كما أسفرت الغارة عن القضاء على عنصر أخر عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع صيدا بحزب الله".وأضاف: "الجيش الاسرائيلي ينظر ببالغ الخطورة لعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله وسيواصل العمل لإزالة أي تهديد على مواطني إسرائيل".