الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين… وعدد الطلبات بلغ 147 ألفا

أمن وقضاء
2025-12-23 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين… وعدد الطلبات بلغ 147 ألفا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين… وعدد الطلبات بلغ 147 ألفا

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية أن المهلة المحددة لإرسال طلبات تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى الوزارة، انتهت منتصف ليل السبت الواقع فيه 20/12/2025، وبلغ عدد الطلبات الواردة إليها من البعثات الدبلوماسية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين 147.617 طلبًا.

وبناءً على المادة 114 من قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 والمادة 115 منه، ستُواصل المديرية العامة للأحوال الشخصية تدقيق الطلبات والتثبت من ورود أسماء مقدميها في سجلات الأحوال الشخصية وتوافر الشروط القانونية فيهم، تمهيدًا لتنظيم قوائم إنتخابية مستقلة لكل سفارة أو قنصلية في كل دولة، على ألا يقل عدد المسجلين في المركز الإنتخابي الواحد عن 200 ناخب. 

هذا وسيُصار إلى إرسال القوائم بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج قبل الأول من شباط 2026.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تسجيل

اللبنانيين

المقيمين…

الطلبات

LBCI التالي
الجيش: ضبط معمل لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية
الجيش: تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-21

"الداخلية و"الخارجية" أعلنتا انتهاء مهلة تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الإنتخابات: عدد المسجلين بلغ 151,985

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-20

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-27

تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-18

تسجيل 101,355 طلبا حتى اليوم... ووزارتا الداخلية والخارجية تجدّدان الدعوة إلى اللبنانيين غير المقيمين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:01

الجيش يوقف قاتل غسان نعسان السخني

LBCI
أمن وقضاء
12:40

آمال شحادة: إسرائيل لم تنكر أو تؤكد تقارير عن احتمال وقوف الموساد خلف اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر

LBCI
صحف اليوم
10:22

مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
10:20

مجلس القضاء الاعلى أبدى ملاحظات على قانون تنظيم القضاء العدلي : لإعادة تصويب الوضع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:30

وزير الداخلية يوجه كتبا الى المعنيين تتضمن توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية

LBCI
أخبار دولية
2025-12-13

غوتيريش يُعلن من بغداد انتهاء مهمة البعثة الأممية في العراق

LBCI
صحف اليوم
2025-11-14

فشل تمديد تسجيل المغتربين يبدّد رهانات القوى الداعمة لاقتراع غير المقيمين (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-21

تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:17

مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:06

مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
06:25

جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع

LBCI
أخبار دولية
03:36

السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة

LBCI
أخبار لبنان
03:33

مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..

LBCI
أخبار دولية
00:30

ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

المغرب يبهر تنظيمياً وفنيا على اعلى مستوى في كرة القدم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
10:22

مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل

LBCI
اقتصاد
02:04

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
15:00

بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة

LBCI
أمن وقضاء
02:46

أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
04:52

مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة

LBCI
حال الطقس
01:30

منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 23-12-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More