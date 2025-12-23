الجيش: ضبط معمل لتصنيع المخدرات بالإضافة إلى أعتدة عسكرية

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذت عمليات دهم في بلدة اليمونة - بعلبك.وأوضحت أن هذه العمليات أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخدرات ومصادرة كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.كما لفتت الى أن دورية من مديرية المخابرات على طريق المطار – الضاحية الجنوبية أوقفت المواطن (ع.ح.) المطلوب لتأليفه عصابة سلب وسرقة بقوة السلاح والاتجار بالأسلحة الحربية، ولإطلاقه النار، وافتعال إشكالات.وأكدت القيادة أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.