الأمن العام يحذر من عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من عصابات تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram وX، وتروّج لإمكانية الحصول على جنسيات دول مثل سلوفينيا وهنغاريا ورومانيا مقابل مبالغ مالية طائلة.



وأوضحت أنه بعد التدقيق مع المراجع القنصلية المختصة، تبين أن هذه العروض وهمية وتندرج ضمن عمليات النصب والاحتيال.



ودعت المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الوقوع في فخ هذه العصابات أو دفع أي أموال لها، وحصر مراجعاتهم بالسفارات والقنصليات الرسمية المعتمدة.

