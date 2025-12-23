الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم

نفت قيادة الجيش معلومات نقلتها أحد المواقع الإلكترونية المعادية، معتبرة أنها معلومات مغلوطة ومضللة حول انتماء بعض العسكريين وولائهم.



وأكدت أن هذه الأخبار هدفها التشكيك بعقيدة الجيش وأداء عناصره، في حين أن انتماءهم ثابت وراسخ للمؤسسة والوطن.



ودعت القيادة إلى عدم الأخذ بالأخبار التي تهدف إلى التشكيك بدور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية.



