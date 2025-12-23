الجيش يوقف قاتل غسان نعسان السخني

أوقف الجيش (و.د.) سوري الجنسية الذي كان قد قتل السوري غسان نعسان السخني بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢ في بلدة كفرياسين - كسروان على أثر خلاف مالي بينهما، وذلك في سياق عملية رصد ومتابعة من قبل مديرية المخابرات.