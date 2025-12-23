آمال شحادة: إسرائيل لم تنكر أو تؤكد تقارير عن احتمال وقوف الموساد خلف اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر

بعد اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد علي ضاهر شكر في منطقة البقاع الأوسط قبل ستة أيام، والحديث عن اختطافه من قبل إسرائيل، أفادت الزميلة آمال شحادة بأن إسرائيل لم تنكر أو تؤكد التقارير التي تحدثت عن احتمال أن يكون الموساد هو من يقف خلف اختفاء شكر.



وبحسب شحادة، فإن وسائل الاعلام الاسرائيلية نشرت تقارير اشارت الى ان الخلفية هي الاشتباه بعلاقته بملف اختفاء الطيار الإسرائيلي رون آراد في جنوب لبنان عام 1986.



وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن شكر، هو شقيق حسن شكر، الناشط في حزب الله والمسؤول عن اختطاف أراد والذي قتل في عملية إسرائيلية عام 1988 استهدفت قواعد للحزب.