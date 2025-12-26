قوى الأمن: توقيف سارق من أصحاب السّوابق امتهن سرقة الدرّاجات الآليّة

في إطار مكافحة جرائم سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بعمليّات سرقة في العديد من المناطق في محافظتَي بيروت وجبل لبنان.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوية المتورطين بالعمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم: ب. م. (مواليد عام ۱۹۹۲، مكتوم القيد)، وهو سجين سابق، ومن أصحاب السّوابق بجرائم سرقة درّاجات آليّة وشراء مسروق.



وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء.



وبتاريخ 27-11-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة عين الدّلبة، وضبطت بحوزته بطاقة هويّة مزوّرة.



وبالتّحقيق معه، اعترف أنّه وبعد أن خرج من السّجن قام بشراء عشرات الدرّاجات المسروقة من سجينٍ سابق كان قد تعرّف عليه خلال فترة سجنه، وباعها إلى أحد الأشخاص داخل مخيّم شاتيلا، ومن ثمّ بدأ بسرقة الدرّاجات بنفسه بعد أن تعلّم كيفيّة سرقتها ونفّذ العديد من عمليّات السّرقة برفقة شريكه في مناطق سن الفيل، رأس النبع وسليم سلام. واعترف أنّ بطاقة الهويّة المزوّرة استحصل عليها من شخصٍ من مخيّم عين الحلوة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.