اربعة جرحى في حادث سير في مراح السراج - الضنية

اصيب 4 اشخاص بجروح نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام 4 سيارات ببعضها على الطريق الرئيسي في بلدة مراح السراج - الضنية.



وقد عملت فرق إسعاف جهاز الطوارئ و الاغاثة على نقل المصابين الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم.