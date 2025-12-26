وفاة مسنة وحفيدتها واصابة امرأتان في مخيم البداوي نتيجة اختناق

توفيت امرأة مسنة وحفيدتها واصيبت امرأتان بحالات اختناق داخل احد المنازل في مخيم البداوي نقلتا الى مستشفى المظلوم في مدينة طرابلس ومستشفى السيدة في زغرتا لتلقي العلاج اللازم.



ورجحت معلومات أولية ان تكون حالات الاختناق ناجمة عن اشتعال الفحم داخل المنزل، بانتظار ان يكشف تقرير الطبيب الشرعي الحادثة واسبابها.