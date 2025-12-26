افتتاح مباراة للتطوّع في قوى الأمن الدّاخلي لرتبة رقيب متمرّن اختصاصي وعادي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن حاجتها لتطويع رقباء متمرّنين اختصاصيّين وعاديّين بطريقة المباراة، من بين المدنيين الذّكور (عازب- أرمل أو مطلّق من دون أولاد)، والعسكريّين الذّكور والإناث.



للاطّلاع على الشّروط والمستندات المطلوبة، زيارة الموقع الالكتروني العائد للمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي على الرابط التالي: https://isf.gov.lb/ar/news/.



