توقيف شخصين روّجا المخدّرات في الشّويفات والليلكي...

توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة الشويفات.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت دوريّة من المفرزة من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه على متن درّاجة آلية نوع "V150" لون أخضر دون تسجيل تم ضبطها، ويُدعى م. ع. (مواليد عام 2003، سوري الجنسية) بحسب أقواله.



وبتفتيشه والدراجة، عثر بحوزته على ما يلي:



-35 طبة بلاستيكية شفافة، بداخلها مادة بيضاء مخدِّرَة

-ظرفيَن بداخلهما مادة حشيشة الكيف

-مبلغ ماليّ من العملتين اللبنانيّة والدّولار الأميركي، وهاتف خلويّ



وفي سياق متّصل، بتاريخ 11-10-2025، توافرت معطيات للمفرزة حول قيام شخص على متن درّاجة آليّة بترويج المخدّرات في محلّة الليلكي.



وبنتيجة المتابعة وأعمال الرصد، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد مكان وجوده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه على متن درّاجة آلية نوع "هاوجو" لون أسود وأزرق دون تسجيل تم ضبطها، وهو: أ. ا. (مواليد عام 2003، لبناني) بحسب أقواله.



وبتفتيشه والدراجة، جرى ضبط ما يلي:



-43 طبة بلاستيكية، بداخلها مادة بيضاء مخدِّرَة

-كيس بداخله مادة حشيشة الكيف

-مسدس حربي عيار 8،5 ملم مع ممشطين و11 طلقة صالحة للاستعمال

-مبلغ ماليّ عبارة عن 57،730،000 ل.ل. و704$



وأودعا مع المضبوطات القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص

