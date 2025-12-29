إقفال مركز تجميل غير مرخص في العباسية

أقفل المراقب في وزارة الصحة محمد جابر مركز تجميل غير مرخص ويقوم بأعمال مخالفة من دون إشراف طبي في بلدة العباسية.



وختم المركز بالشمع الأحمر، بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية في الجنوب، في إطار حملة الوزارة على مراكز التجميل والعيادات المخالفة، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال وبمؤازرة دورية من فصيلة العباسية في قوى الأمن الداخليّ.