غادر ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود نصرالله حمد العلي المصطفى (مواليد عام 2007، سوري) الذي غادر حوالي السّاعة 21،00 من تاريخ 24-12-2025 محلّة النبعة - شارع الغيلان إلى جهة مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يعاني من اضطّرابات نفسيّة.



لذلك، طلبت من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة جسر بيروت في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 485420-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.