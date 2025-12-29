سرقا كميّة كبيرة من الأدوات الكهربائية من داخل أحد المستودعات... وهذا ما حلّ بهما

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة في بلاغ، أنه في السّاعة الواحدة من فجر تاريخ 25-12-2025، ادعى لدى مخفر السعديات التابع لفصيلة الدّامور في وحدة الدّرك الإقليمي المدعو (ع. ب. من مواليد عام 1969، لبناني) ضد مجهول، بجرم سرقة أدوات كهربائية من داخل مستودع عائد له في بلدة جدرا، وقدّر قيمتها بحوالي 80 ألف دولار أميركي.



وبحسب البلاغ، باشرت الفصيلة على الفور، إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية السارقين وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة وبأقل من ساعة، حامت الشبهات حول ناطور المبنى الذي يوجد فيه المستودع، فتم الإطباق عليه وتوقيفه في محلة الجية، وهو المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية).



وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عملية السرقة بالاشتراك مع (ع. ج. من مواليد عام 2000، سوري الجنسية)، حيث قامت قوة من الفصيلة باستدراج الأخير وتوقيفه في محلة الجميلية - الدامور، وضبطت بحوزته المسروقات كافّة، وهي عبارة عن 146 صندوقا من الأدوات الكهربائية من أنواع مختلفة، حمولة آليّتي بيك آب.



وقد أعيدت المضبوطات إلى صاحبها، وأودع الموقوفَان المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.