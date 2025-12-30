انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 14 ألف ليرة والمازوت 10 آلاف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 4 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



البنزين 95 أوكتان: مليون و343 ألف ليرة



البنزين 98 أوكتان: مليون و382 ألف ليرة



المازوت: مليون و251 ألف ليرة



الغاز: مليون و188 ألف ليرة.