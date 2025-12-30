الأسدي: تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة

أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا.



وأكد الأسدي أن هذه الخطوه تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني العماد جوزف عون بتاريخ ٢١ أيار ٢٠٢٥ وما نتج عنه من عمل اللجنه اللبنانيه والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها.



واعتبر الأسدي أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية - اللبنانية وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.