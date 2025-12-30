بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية.



وأفادت قيادة الجيش بأن هذه العملية شملت أنواعا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.