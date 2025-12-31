الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

الجيش: تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق بمناسبة عيد رأس السنة

الجيش: تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق بمناسبة عيد رأس السنة

الجيش: عمليات دهم وتوقيف 15 مواطنًا في منطقة جبل لبنان