الجيش: تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق بمناسبة عيد رأس السنة

أمن وقضاء
2025-12-31 | 02:35
الجيش: تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق بمناسبة عيد رأس السنة

ستقوم وحدات الجيش بتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية، بهدف الحفاظ على الأمن.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إشكالات، كما حذرت من مغبة إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة العامة.

وذكرت قيادة الجيش المواطنين بأن العمل بتراخيص حمل الأسلحة وبطاقات تسهيل المرور مجمّد حتى تاريخ 2 /1 /2026.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تدابير

أمنية

استثنائية

مختلف

المناطق

بمناسبة

السنة

