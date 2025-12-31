في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة

ضمن حملة قوى الأمن لمكافحة إطلاق النار العشوائي، تعهّد المواطنون في الضاحية بعدم إطلاق النار في الهواء، والتبليغ عن أي مخالفة، مع توثيقها بالصور أو الفيديو، عبر خدمة "بلّغ" على موقع قوى الأمن الداخلي، ومن خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.