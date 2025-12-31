في الضاحية... مواطنون يتعهّدون بعدم إطلاق النار والتبليغ عن أي مخالفة

وفي #الضاحية أيضاً، تعهّد المواطنون، ضمن حملة #قوى_الأمن لمكافحة إطلاق النار العشوائي، بعدم إطلاق النار في الهواء، والتبليغ عن أي مخالفة، مع توثيقها بالصور أو الفيديو، عبر خدمة «بلّغ» على موقع قوى الأمن الداخلي، ومن خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.#ما_تقتل… pic.twitter.com/cSeeWXgLpW
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 31, 2025
وفي #الضاحية أيضاً، تعهّد المواطنون، ضمن حملة #قوى_الأمن لمكافحة إطلاق النار العشوائي، بعدم إطلاق النار في الهواء، والتبليغ عن أي مخالفة، مع توثيقها بالصور أو الفيديو، عبر خدمة «بلّغ» على موقع قوى الأمن الداخلي، ومن خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.#ما_تقتل… pic.twitter.com/cSeeWXgLpW