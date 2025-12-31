تدابير أمنية واسعة للجيش في مختلف المناطق اللبنانية... وهذا ما أسفرت عنه

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في سياق الملاحقة المستمرة للمطلوبين والمخلين بالأمن وتجار المخدرات، نفّذت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات تدابير أمنية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم ودوريات راجلة ومدولبة وحواجز ظرفية، أسفرت عن توقيف 44 مواطنا و 7 سوريين وفلسطيني واحد لارتكابهم جرائم مختلفة: إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، التجول بصورة غير قانونية. كما أوقفت المواطن (ب.ح.) في بلدة عرسال - بعلبك، ودهمت مستودعًا عائدًا له، كان يُستَخدم في عمليات الاتجار بالأسلحة.



أفادت قيادة الجيش في بيان، بأن مديرية المخابرات نفذت عمليات دهم منازل مطلوبين في منطقتَي جبل لبنان والهرمل، حيث أوقفت 15 مواطنًا لاتجارهم بالأسلحة الحربية.



وأعلنت أنه نتيجة هذه التدابير، ضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات والأعتدة العسكرية.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.