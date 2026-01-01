ندوة الفرج غادرت ولم تعُد...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة ندوة خالد الفرج (مواليد عام 2001، سورية الجنسية)، التي غادرت بتاريخ 10-12-2025 منزلها الزوجي الكائن في محلة النبعة إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة جسر بيروت في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 485420-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات