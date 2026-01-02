فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة: فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانية) التي فقدت منذ حوالي الشهرين في محلة الطيونة.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الشام في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 611019-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.