كمين محكم لمفرزة استقصاء بيروت أسفر عن توقيف شخص بجرم ترويج مخدرات وضبط بحوزته كمية منها

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام مجهول بترويج المخدرات في محلة كورنيش النهر.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت عناصر المفرزة إلى معرفة هويّته، وهو المدعو م. ع. (مواليد عام 1985، فلسطيني) وهو مطلوب بموجب 6 مذكرات توقيف، وخلاصة حكم بجرائم مخدّرات.



وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلة المذكورة، وضبطت بحوزته:

-11 طبة بلاستيكية متوسطة الحجم بداخلها مادة الكريستال.

-10 حبوب من حشيشة الكيف.

-5 أكياس نايلون بداخلها مادة الماريجوانا.

-34 قارورة كيتامين.

-223 حبّة كبتاغون.

-8 حبوب مخدرة.

-هوية بطاقة خاصة باللاجئين، يستعملها للتنقل، ومبلغ مالي.



وأودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.