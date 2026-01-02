وزير الداخلية أصدر قراراً بمنع تسليم الدراجات الآلية قبل تسجيلها وتزويد المشترين بخوذة

أصدر وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار قرارًا قضى بمنع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية و/أو الـATV الجديدة منها و/أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.