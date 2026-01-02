حريق في معمل مياه تنورين التحتا نتيجة ماس كهربائي

اندلع حريق في قسم المولدات داخل معمل مياه تنورين التحتا نتيجة ماس كهربائي، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان في المكان.



وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق.



كما حضرت فرق الصليب الأحمر اللبناني تحسبًا لوجود أي حالات طارئة.