0min

الجيش يحيل موقوفَين على القضاء المختص بعد التحقيقات في ملف المدعو "أبو عمر"

في سياق متابعة مجريات ملف المدعو "أبو عمر"، قامت مديرية المخابرات في الجيش بسلسلة تحقيقات، وبنتيجتها، أحالت ملف التحقيق مع الموقوفَين على القضاء المختص بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية.

