تعميم أوصاف جثة رجل تعرض لحادث صدم في الزلقا

تعرض رجل لحادث صدم على أوتوستراد الزّلقا بتاريخ 31-12-2025، ما أدى إلى وفاته. وهو في العقد السّابع من العمر تقريبًا، أبيض البشرة، نحيل البنية، طول قامته حوالي 160 سنتم، شعره خفيف وأبيض اللون، ذو لحية وشارب خفيفَيْن، ويرتدي ثياب نوم لون أسود، ومعطفًا من اللون عينه.



علمًا أنّ الجثّة قد تمّ وضعها في براد مستشفى هارون.



لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.