الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
2
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تعميم أوصاف جثة رجل تعرض لحادث صدم في الزلقا
أمن وقضاء
2026-01-04 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تعميم أوصاف جثة رجل تعرض لحادث صدم في الزلقا
تعرض رجل لحادث صدم على أوتوستراد الزّلقا بتاريخ 31-12-2025، ما أدى إلى وفاته. وهو في العقد السّابع من العمر تقريبًا، أبيض البشرة، نحيل البنية، طول قامته حوالي 160 سنتم، شعره خفيف وأبيض اللون، ذو لحية وشارب خفيفَيْن، ويرتدي ثياب نوم لون أسود، ومعطفًا من اللون عينه.
علمًا أنّ الجثّة قد تمّ وضعها في براد مستشفى هارون.
لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئًا، الاتصال بمفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 242057-01، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أوصاف
لحادث
الزلقا
التالي
بالجرم المشهود... توقيف شخص يروج المخدّرات في نهر الموت
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-11-11
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
2025-11-11
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
0
أمن وقضاء
2025-10-27
تعميم أوصاف جثّة رجل ثمانيني يُدعى مصطفى عثمان "أبو أحمد"...
أمن وقضاء
2025-10-27
تعميم أوصاف جثّة رجل ثمانيني يُدعى مصطفى عثمان "أبو أحمد"...
0
أمن وقضاء
2026-01-01
قوى الامن تعمم أوصاف جثّة شاب قُتِل بعد تعرّضه لإطلاق نار وتطلب التعرف اليه
أمن وقضاء
2026-01-01
قوى الامن تعمم أوصاف جثّة شاب قُتِل بعد تعرّضه لإطلاق نار وتطلب التعرف اليه
0
آخر الأخبار
2025-11-07
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الرميلة
آخر الأخبار
2025-11-07
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الرميلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:44
الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم
أمن وقضاء
13:44
الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
0
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
أخبار دولية
14:58
إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات
0
أخبار دولية
2025-12-26
ترامب يقول إن معسكرات للجهاديين استهدفتها غارات أميركية في نيجيريا "دُمّرت" بالكامل
أخبار دولية
2025-12-26
ترامب يقول إن معسكرات للجهاديين استهدفتها غارات أميركية في نيجيريا "دُمّرت" بالكامل
0
حال الطقس
2025-12-27
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
2025-12-27
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
0
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
0
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
23:29
نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة
أخبار دولية
23:29
نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة
2
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
أمن وقضاء
06:50
قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح
3
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
4
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
حال الطقس
02:27
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
5
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
خبر عاجل
12:58
أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات
6
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
خبر عاجل
12:59
أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي
7
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
تقارير نشرة الاخبار
07:56
٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟
8
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
أمن وقضاء
12:34
حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More