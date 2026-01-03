الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
أمن وقضاء
2026-01-03 | 07:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
0
min
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
نفّذت وحدات من الجيش اللبناني مداهمات لملاجئ النازحين السوريين في منطقة جبل محسن – طرابلس، وذلك على خلفية معلومات جرى تداولها عبر مواقع إخبارية عن وجود أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى رموز من فلول النظام السوري السابق.
ولم يُفد عن تسجيل أي توقيفات خلال هذه المداهمات، فيما تأتي الإجراءات في إطار المتابعة الأمنية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
للجيش
اللبناني
بطرابلس
الجيش يحيل موقوفَين على القضاء المختص بعد التحقيقات في ملف المدعو "أبو عمر"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-12-19
يديعوت أحرونوت عن مسؤول أميركي: هناك مؤشرات إيجابية في لبنان والجيش اللبناني يزداد قوة وتحسنًا
آخر الأخبار
2025-12-19
يديعوت أحرونوت عن مسؤول أميركي: هناك مؤشرات إيجابية في لبنان والجيش اللبناني يزداد قوة وتحسنًا
0
أخبار لبنان
2025-10-22
بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن
أخبار لبنان
2025-10-22
بالشمع الأحمر... إقفال محل لبيع الدجاج في منطقة جبل محسن
0
آخر الأخبار
2025-12-17
قوة من الجيش اللبناني نفذت بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات حملة مداهمات واسعة لمخيمات النازحين السوريين في حدث بعلبك بحثاً عن اسلحة ومخالفين لشروط الاقامة ومطلوبين
آخر الأخبار
2025-12-17
قوة من الجيش اللبناني نفذت بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات حملة مداهمات واسعة لمخيمات النازحين السوريين في حدث بعلبك بحثاً عن اسلحة ومخالفين لشروط الاقامة ومطلوبين
0
أمن وقضاء
2025-10-19
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
أمن وقضاء
2025-10-19
أهالي الموقوفين اللبنانيين يجددون المطالبة بالعفو العام في وقفات بعلبك وطرابلس وجبيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:08
الجيش يحيل موقوفَين على القضاء المختص بعد التحقيقات في ملف المدعو "أبو عمر"
أمن وقضاء
15:08
الجيش يحيل موقوفَين على القضاء المختص بعد التحقيقات في ملف المدعو "أبو عمر"
0
أمن وقضاء
11:36
حريق في معمل مياه تنورين التحتا نتيجة ماس كهربائي
أمن وقضاء
11:36
حريق في معمل مياه تنورين التحتا نتيجة ماس كهربائي
0
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
0
أمن وقضاء
08:55
وزير الداخلية أصدر قراراً بمنع تسليم الدراجات الآلية قبل تسجيلها وتزويد المشترين بخوذة
أمن وقضاء
08:55
وزير الداخلية أصدر قراراً بمنع تسليم الدراجات الآلية قبل تسجيلها وتزويد المشترين بخوذة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-10-06
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
خبر عاجل
2025-10-06
معلومات للـLBCI: بعد سؤال وجهه نواف سلام للوزراء لاستمزاج رأيهم قال ١٩ وزيرا انهم يؤيدون سحب العلم والخبر من جمعية رسالات لكن سلام وخلال الجلسة أكد أنه احتراما للقضاء وللحريات العامة يقترح تعليق عمل الجمعية الى حين انتهاء التحقيقات
0
آخر الأخبار
2025-11-30
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة
آخر الأخبار
2025-11-30
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تتسبب بانزلاقات وصدامات مرورية وذلك حرصا على السلامة العامة
0
صحة وتغذية
2025-12-26
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-26
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20
بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20
بعد الغارات التي استهدفت ممتلكاتهم... اعتصام لأصحاب الآليات والجرافات في بلدة دير سريان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
أخبار لبنان
07:53
افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان
0
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
أمن وقضاء
07:50
مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
تقارير نشرة الاخبار
07:45
دقائق أنهت ثلاثة عشر عاما من حكم مادورو لفنزويلا
0
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
0
أخبار دولية
13:26
الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم
أخبار دولية
13:26
الصراع السعودي - الإماراتي على الأرض اليمنية الى تفاقم
0
أخبار دولية
13:24
من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025
أخبار دولية
13:24
من 67 و Labubu إلى فضيحة Coldplay… إليكم أبرز لحظات عالم الـ Pop Culture في الـ 2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الـ LBCI تكمل القصة...
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الـ LBCI تكمل القصة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إليكم الوظائف الأكثر طلبا لعام 2026...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الفضّة من أكثر الأصول ارتفاعًا…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
أمن وقضاء
11:11
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
2
أخبار لبنان
23:49
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
أخبار لبنان
23:49
بسبب تراكم الثلوج... إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة
3
خبر عاجل
04:26
ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية
خبر عاجل
04:26
ترامب: القبض على مادورو وزوجته وترحيلهما جوا خارج فنزويلا والعملية تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأميركية
4
آخر الأخبار
15:40
آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش
آخر الأخبار
15:40
آمال شحادة للـLBCI: الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن قرار بتوسيع العمليات على لبنان بما يشمل ضربات جوية وتوغلات وإجتماع مرتقب للكابينت لبحث خطة بهذا الخصوص وضعها الجيش
5
خبر عاجل
13:51
معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك
خبر عاجل
13:51
معلومات للـLBCI: إخلاء سبيل الشيخ خالد السبسبي بعدما تم الإستماع لإفادته في مديرية المخابرات في قضية أبو عمر على أن يمثل مجددا أمام المحققين متى طلب منه ذلك
6
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
أخبار دولية
03:16
انفجارات تهزّ كراكاس... وفنزويلا تندد بـ"العدوان العسكري الخطير جدا" من جانب الولايات المتحدة (فيديوهات)
7
حال الطقس
03:03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:03
عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة
8
أخبار دولية
01:00
زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)
أخبار دولية
01:00
زلزال يضرب المكسيك... قتيلان ومنازل مدمّرة (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More