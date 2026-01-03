مداهمات للجيش اللبناني في جبل محسن بطرابلس

نفّذت وحدات من الجيش اللبناني مداهمات لملاجئ النازحين السوريين في منطقة جبل محسن – طرابلس، وذلك على خلفية معلومات جرى تداولها عبر مواقع إخبارية عن وجود أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى رموز من فلول النظام السوري السابق.



ولم يُفد عن تسجيل أي توقيفات خلال هذه المداهمات، فيما تأتي الإجراءات في إطار المتابعة الأمنية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.