الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم

بتاريخ 4/1/2026 في بلدة مجدل عنجر - زحلة، بعدما أقدم المواطن (و.خ.) على طعن شقيقه (ا.خ.) وابن شقيقه (م.خ.) نتيجة خلافات شخصية ما أدى إلى مقتل الأخير، نفذت مديرية المخابرات في الجيش سلسلة عمليات رصد فورية ومكثفة، تخللها دهم عدة أماكن بالتعاون مع الوحدات العملانية، وتمكنت في نهاية هذه العمليات من توقيف المواطن (و.خ.)، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.