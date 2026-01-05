الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكتب مكافحة المخدّرات في زحلة يضبط مستودعًا لتصنيع مواد مخدّرة في داخله كميّة كبيرة من الأسلحة الحربيّة
أمن وقضاء
2026-01-05 | 03:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مكتب مكافحة المخدّرات في زحلة يضبط مستودعًا لتصنيع مواد مخدّرة في داخله كميّة كبيرة من الأسلحة الحربيّة
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وبناءً على معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية حول وجود مستودع يُستخدم في تصنيع المخدّرات والمواد المخدّرة، إضافةً إلى تخزين أسلحة حربية، في منطقة البقاع – محلة كفردان
وبعد أعمال الاستطلاع والكشف وجمع المعلومات، داهمت قوّة من مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، بتاريخ 23-12-2025، المستودع المذكور، حيث عثرت في داخله على/1/ كلغ من حشيشة الكيف
معدّات تُستخدم في تصنيع المخدّرات
كمّية كبيرة من الأسلحة الحربية، تضمّنت: قناصات، عددًا من قذائف الهاون مع قواعد إطلاقها، رشّاشات مضادّة للدروع، قاذفات قنابل، قواذف مضادّة للدروع والتحصينات، رشّاشات آليّة، وكمّية كبيرة من الذخائر المختلفة
كما جرى توقيف اللبناني المدعو: م. ز. (مواليد عام 1972)
أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف جميع المتورطين".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مكافحة
المخدّرات
مستودعًا
لتصنيع
مخدّرة
داخله
كميّة
كبيرة
الأسلحة
الحربيّة
التالي
أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث
الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-22
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
أمن وقضاء
2025-10-22
مكتبا مكافحة المخدرات المركزي والإقليمي في الشمال أتلفا كميّات كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة
0
أمن وقضاء
2025-10-29
الجيش يواصل مكافحة المخدرات ويضبط كميات كبيرة مع ذخائر حربية في منزل أحد أخطر المطلوبين بتل الأبيض وريحا – بعلبك
أمن وقضاء
2025-10-29
الجيش يواصل مكافحة المخدرات ويضبط كميات كبيرة مع ذخائر حربية في منزل أحد أخطر المطلوبين بتل الأبيض وريحا – بعلبك
0
أمن وقضاء
2025-10-22
الجيش واصل ملاحقة مخلين بالأمن ومكافحة المخدرات وإتلافها ويضبط آلات لتصنيعها ونحو 52 ألف حبة كبتاغون
أمن وقضاء
2025-10-22
الجيش واصل ملاحقة مخلين بالأمن ومكافحة المخدرات وإتلافها ويضبط آلات لتصنيعها ونحو 52 ألف حبة كبتاغون
0
أمن وقضاء
2025-10-13
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
2025-10-13
الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:22
أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث
أمن وقضاء
07:22
أمن الدولة يُعلن مواعيد الإختبار الطبي للمرحلة الثانية للإناث
0
أمن وقضاء
13:44
الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم
أمن وقضاء
13:44
الجيش يوقف مواطنًا لارتكابه جريمة قتل بعد سلسلة عمليات رصد ودهم
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)
0
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
0
أمن وقضاء
2026-01-02
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
أمن وقضاء
2026-01-02
توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:19
ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا
أخبار دولية
02:19
ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا
0
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
أمن وقضاء
13:41
رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور
0
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
أمن وقضاء
13:38
الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا
0
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
أمن وقضاء
13:33
ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق
0
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
أخبار دولية
13:30
اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه
0
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
أخبار دولية
13:26
هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
تقارير نشرة الاخبار
13:16
Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
فنّ
14:40
أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)
2
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
01:05
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
3
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
خبر عاجل
03:39
إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة
4
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
00:03
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...
5
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
خبر عاجل
03:53
وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم
6
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
أخبار دولية
02:01
الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"
7
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
أخبار دولية
01:23
ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون
8
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More