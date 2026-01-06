بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

تطبيقا لمبادئ الشرطة المجتمعية، ومن أجل حفظ الأمن والنظام، تقوم #قوى_الامن الداخلي بتسيير دوريات من سرية الخيالة في وحدة القوى السيارة في شوارع وسط #بيروت. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من المواطنين الذين عبّروا عن إعجابهم بها، معتبرين أنها تسهم في تعزيز الشعور بالأمان.… pic.twitter.com/l6CTUKAmju
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 6, 2026
تطبيقا لمبادئ الشرطة المجتمعية، ومن أجل حفظ الأمن والنظام، تقوم #قوى_الامن الداخلي بتسيير دوريات من سرية الخيالة في وحدة القوى السيارة في شوارع وسط #بيروت. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من المواطنين الذين عبّروا عن إعجابهم بها، معتبرين أنها تسهم في تعزيز الشعور بالأمان.… pic.twitter.com/l6CTUKAmju