الجيش: توضيح حول ما يتداول عن أحد المجمعات في منطقة الهرمل

بعد تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية معلومات حول إيواء مطلوبين ووجود أسلحة داخل أحد المجمعات في منطقة الهرمل، أوضحت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية تقوم بعمليات الدهم للمجمعات والمخيمات بشكل دوري وضمن إطار التدابير الأمنية وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلين بالأمن والأشخاص الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، مع الإشارة إلى أنّ عملية الدهم المنفذة بتاريخ 6/1/2026 في منطقة الهرمل لم تسفر عن موقوفين أو مضبوطات.