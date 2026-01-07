أمن الدولة حددت مواعيد الاختبار الرياضيّ للمرشحين المتخلفين عن الحضور

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة جدول مواعيد الاختبار الرياضيّ للمرشحين، الذين اجتازوا الاختبارات الصحية وتخلفوا عن مواعيد الاختبارات الرياضية المحددة سابقًا (ذكور فقط).



وشددت على وجوب الحضور الجمعة 9/1/2026، أمام لجنة التطوّع في مدينة كميل شمعون الرياضية – المدخل الجنوبيّ، عند الساعة السابعة صباحًا باللباس الرياضي لإجراء الاختبارات الرياضية.



وذكّرت المديرية العامة المرشّحين بضرورة اصطحاب المستند المطلوب الصادر عن شركة "ليبان بوست" والمتضمّن الرسم الشمسيّ الخاص بالمرشّح، إضافةً إلى نسخة عن إخراج القيد، والتقيّد التام بمنع إدخال الأجهزة الخلوية أو أي معدّات إلكترونية إلى داخل حرم إجراء الاختبارات.