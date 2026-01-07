الأخبار
يروّج المخدرات في الأشرفية على متن سيارة أجرة فأوقفته الشرطة القضائية

2026-01-07 | 10:34
يروّج المخدرات في الأشرفية على متن سيارة أجرة فأوقفته الشرطة القضائية

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم، لا سيّما تلك المتعلّقة بترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانيّة، وضمن سياق الحملة التي تقوم بها وحدة الشرطة القضائية للحد من هذه الجرائم، توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في الوحدة المذكورة حول قيام شخص بترويج المخدرات في الاشرفية على متن سيارة أجرة.

وبنتيجة المتابعة، قامت إحدى دوريّات المفرزة بتاريخ 26-12-2025، بنصب كمين محكم في المحلّة عينها ادى الى توقيف السيارة وسائقها، أثناء قيامه بترويج المخدرات بالجرم المشهود، ويُدعى:

 -م. ج. (مواليد عام 1981، لبناني)

 بتفتيشه والسيارة، عثر على ما يلي:

-حوالي /72/ ظرفًا من مادة الكوكايين

-/34/ كيسًا من مادة حشيشة الكيف

-/11/ كيسًا من مادة الماريجوانا

-حبوب مخدرة وعقاقير كيتامين

-مبلغ ماليّ

سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة، والتحقيق جار تحت اشراف القضاء.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المخدرات

الأشرفية

سيارة

فأوقفته

الشرطة

القضائية

Learn More