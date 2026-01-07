الأخبار
الجيش: توقيف شخص خلال عمليات دهم في عرسال والهرمل وآخر في التبانة لإطلاقه النار على مواطن

أمن وقضاء
2026-01-07 | 12:17
الجيش: توقيف شخص خلال عمليات دهم في عرسال والهرمل وآخر في التبانة لإطلاقه النار على مواطن

 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، نفذت وحدات من الجيش عمليات دهم في منطقتي وادي عطا – عرسال والقصر – الهرمل، وأوقفت المواطن (ع.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية كبيرة منها، إضافة إلى مواد مخدرة وأعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة التبانة – طرابلس المواطن (ع.ح.) لإطلاقه النار على أحد المواطنين بواسطة سلاح حربي بتاريخ 5/1/2026 مما أدى إلى مقتله، وذلك نتيجة خلافات سابقة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

عمليات

عرسال

والهرمل

التبانة

لإطلاقه

النار

مواطن

