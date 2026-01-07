تدابير سير على الأوتوستراد الشرقي الممتد من عمشيت لغاية حاجز المدفون وأخرى من محلة نهر ابراهيم لغاية حالات

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي على الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية حاجز المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 حتّى السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي، بتاريخ اليوم 07-01-2026.



علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس.



وبتاريخ 08-01-2026، ستُنَفَّذ نفس الأعمال على الأوتوستراد والمسلك ذاته، من محلة نهر إبراهيم حتى حالات، من الساعة 22:00 حتى الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي.



علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق نهر ابراهيم باتّجاه طرابلس.



ويُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.